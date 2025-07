Si allontana sempre di più l'opzione Juventus: accordo totale trovato fra l'Arsenal e Victor Gyokeres.

Dopo l’arrivo a Torino di Jonathan David, prelevato a parametro zero, la Juventus si allontana sempre di più dal sogno Viktor Gyokeres – ormai completamente in rotta con lo Sporting Lisbona (con cui ha realizzato 97 goal in 102 presenze) -.

ACCORDO TOTALE - Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano su X, infatti, l’Arsenal è sempre più vicino all’ingaggio dell’attaccante svedese dopo le ultime ore di trattative. Il giocatore ha deciso di non tornare in Portogallo, neanche in vista della ripresa degli allenamenti, perché intenzionato a lasciare il club biancoverde e ormai ‘devoto’ alla causa di Arteta e dei Gunners. L’ultimo aggiornamento indica che il classe ’98 ha trovato un accodo totale con la società londinese e che non intende prendere in considerazione altre opzioni: la chiusura quindi potrebbe arrivare nelle prossime ore.

PROSSIME MOSSE - Sfumerà quindi con ogni probabilità l’attacco da sogno che tutti i tifosi della Juventus avrebbero voluto per la prossima stagione; anche e soprattutto per l’intenzione bianconera di ottenere un rinnovo del prestito annuale di Randal Kolo Muani alle stesse condizioni, trattativa che però necessita dell’apertura del Paris Saint-Germain, che al momento non ha ancora dato il via libera.