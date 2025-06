Arsenal, trionfo nella Champions League femminile: Barcellona ko

Diciotto anni dopo la prima volta l’Arsenal femminile torna sul tetto d’Europa. Il Barcellona cade 1-0 nella finale della Champions League. A decidere l’incontro è la rete di Stina Blackstenius, servita da un assist di Beth Mead. Un risultato storico per le londinesi, che avevano vinto la coppa anche nel 2007 contro l’Umea.

Il Barcellona si è qualificato in finale eliminando il Wolfsburg ai quarti e il Chelsea in semifinale, mentre l’Arsenal ha superato il Real Madrid e il Lione. Il pronostico vedeva come favorite le spagnole, vincitrici delle ultime due edizioni. Le Gunners, però, hanno disputato una partita attenta e concentrata e sono riuscite a compiere un'autentica impresa. Sorride anche il Francoforte, che resta la squadra con più successi nella competizione.

A sollevare il trofeo è stata anche Leah Williamson, vice capitata delle londinesi. Nel 2007 era tra le bambine che avevano accompagnato le calciatrici in campo nella finale di andata. 18 anni più tardi è stata protagonista nel successo delle Gunners. È stata una partita speciale anche per Mariona Caldentey, che ha indossato per 10 anni la maglia del Barcellona e alla prima stagione con l’Arsenal ha vinto la Champions League contro le sue ex compagne.