Arsenal, ufficiale l’arrivo di Zubimendi dalla Real Sociedad

L'Arsenal chiude ufficialmente l'arrivo di Zubimendi dalla Real Sociedad: tutte le cifre e i dettagli dell'operazione.

L’Arsenal non si ferma più sul mercato: il club londinese infatti, sempre più vicino all’acquisto di Viktor Gyokeres dallo Sporting Lisbona, ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista classe ’99 Martin Zubimendi dalla Real Sociedad, per una cifra di 65 milioni di euro. I Gunners hanno comunicato l’acquisto del giocatore spagnolo con un comunicato attraverso i propri canali ufficiali.

IL COMUNICATO - “Il 26enne arriva dalla Real Sociedad, con cui ha collezionato 236 presenze in tutte le competizioni a livello di prima squadra. Nell'aprile 2021, Martin ha contribuito a vincere la Copa del Rey 2019/20 con la Real Sociedad contro i rivali cittadini dell'Athletic Club, insieme all'attuale giocatore dell’Arsenal Mikel Merino. Nel 2022/23 era presente quando la Real Sociedad ha ottenuto il più alto piazzamento in campionato della sua storia recente, concludendo la stagione al quarto posto e assicurandosi la qualificazione in Champions League solo per la terza volta, la prima in 10 anni. Martin ha giocato tutte e cinque le partite alle Olimpiadi 2020, in cui ha conquistato l'argento a Tokyo, e ha collezionato 19 presenze con la Roja, vincendo la UEFA Nations League 2023 e aiutando il suo paese a sconfiggere l'Inghilterra per 2-1 e vincere Euro 2024, subentrando dalla panchina all’intervallo” si legge nella nota della società basca.

LE PRIME PAROLE – Nella nota sono riportate anche le prime parole di Zubimendi da nuovo giocatore dell’Arsenal: "Questo è un momento importante della mia carriera. È il trasferimento che cercavo e che volevo fare. Non appena si mette piede qui, ci si rende conto della grandezza di questo club e di questa squadra. Ho puntato sull'Arsenal perché il loro stile di gioco è adatto a me. Hanno dimostrato il loro potenziale e il meglio deve ancora venire"

NUMERO - “Martin Zubimendi indosserà la maglia numero 36 e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra al Sobha Realty Training Centre quando la squadra inizierà la preparazione. Tutti all'Arsenal danno il benvenuto a Martin nel club. Il trasferimento è ora soggetto al completamento delle procedure regolamentari” conclude il comunicato della società londinese.