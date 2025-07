Artistico allo Spezia: arriva l'ufficialità

L'attaccante della Lazio si trasferisce in Liguria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Era nell'aria da qualche settimana, ma nella giornata di sabato 12 luglio è arrivata finalmente l'ufficialità: Gabriele Artistico è un nuovo calciatore dello Spezia.

L'attaccante arriva in bianconero dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Cosenza, dove ha totalizzato 5 goal in 17 presenze complessive con la maglia rossoblù del club calabrese.

Artistico si trasferisce allo Spezia dalla Lazio con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della società biancoceleste.