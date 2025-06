AS - Lazio, Gila in orbita Real Madrid: ha il 50% sulla rivendita

Il Real Madrid cerca un difensore sul mercato. L'allenatore Carlo Ancelotti è alle prese con le assenze per infortunio di Carvajal, Militao, Alaba e Mendy. Come si legge sul quotidiano iberico AS, sta scalando posizioni la candidatura di Mario Gila.

Il centrale spagnolo classe 2000 è sotto contratto fino a giugno 2027 (e un ingaggio da 500 mila euro netti all'anno) con la Lazio, che nell'estate del 2022 lo ha acquistato per 6 milioni di euro proprio dal Real Madrid. Lo stesso club del presidente Florentino Perez, sempre secondo AS, vanterebbe il 50% sulla sua futura rivendita e quindi in teoria potrebbe ricomprarlo a metà prezzo. Tuttavia al momento non ci sarebbero ancora stati contatti concreti per intavolare una trattativa con il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Dopo aver saltato i primi tre turni di campionato per un infortunio muscolare, Gila ha giocato titolare in tutte le successive 13 giornate di Serie A. Compresa l'ultima persa 6-0 in casa contro l'Inter lunedì scorso, quando il difensore spagnolo è uscito per infortunio alla mezzora di gioco col risultato ancora fermo sullo 0-0. La sua perdita è risultata troppo pesante per la squadra di Marco Baroni e ha cambiato la partita a favore dei campioni d'Italia allenati dall'ex biancoceleste Simone Inzaghi.

