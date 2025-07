Aston Villa-Man. City a nervi tesi: scintille tra Grealish e 'Dibu' Martinez

Finale di primo tempo movimentato al Villa Park, al termine dei primi 45 minuti della sfida tra Aston Villa e Manchester City, valevole per la 17esima giornata di Premier League: Jack Grealish, numero 10 dei Citizens e grande ex della partita, viste le sette stagioni giocate con la maglia del club di Birmingham (dal 2014 al 2021, per un totale di 185 presenze) ha infatti avuto uno scontro ravvicinato con l'estremo difensore dei padroni di casa ed ex compagno di squadra, Emiliano 'El Dibu' Martinez.

I due giocatori - tra cui solo il portiere argentino e fresco vincitore del premio Yashin è stato ammonito dal direttore di gara Peter Bankes - sono stati divisi dai compagni di squadra mentre si dirigevano verso il tunnel degli spogliatoi. Il primo tempo è terminato con gli uomini di Unai Emery in vantaggio per 1-0 grazie al gol del solito Jhon Duran, su azione partita proprio dai piedi di Martinez.

Nel secondo tempo non è cambiato il copione della gara, con i padroni di casa che hanno continuato a gestire la partita riuscendo poi a raddoppiare con Morgan Rogers al minuto 65' su assist di John McGinn. E' servito a poco il gol in pieno recupero di Phil Foden (90'+3'), con cui gli uomini di Guardiola hanno provato, in extremis, a rientrare in gara senza però riuscirci, incassando la nona sconfitta nelle ultime 12 partite, tra tutte le competizioni. In classifica l'Aston Villa, grazie a questa vittoria, si porta a 28 punti superando proprio i campioni d'Inghilterra in carica, fermi a 27.