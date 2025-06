L'Aston Villa di Zaniolo crolla in casa: l'Olympiacos vince 4-2 con tripletta del capocannoniere El Kaabi

Colpo esterno dell'Olympiacos, che batte 4-2 l'Aston Villa nella semifinale d'andata in Conference League. Il protagonista assoluto dell'incontro è l'attaccante marocchino Ayoub El Kaabi, autore di una tripletta che gli consente di raggiungere l'israeliano Zahavi (ex Palermo) del Maccabi Tel Aviv in testa alla classifica marcatori del torneo con 8 gol. A cavallo tra primo e secondo tempo (iniziato in ritardo per un malore di un tifoso allo stadio) gli inglesi riescono a rimontare fino al pareggio con Watkins e Diaby, ma poi crollano fino al 2-4 segnato da Hezze. Emery inserisce Zaniolo dalla panchina a cinque minuti dal novantesimo, ma il risultato non cambia anche perché Douglas Luiz calcia sul palo esterno un rigore fischiato dall'arbitro italiano Guida. Il ritorno è in calendario giovedì 9 maggio a campi invertiti al Pireo. Sempre in Grecia, ma all'AEK Arena di Atene, si gioca la finale mercoledì 29 maggio contro la vincente di Fiorentina-Bruges (andata 3-2 per i viola).

Conference League - Semifinale d'andata

Aston Villa-Olympiacos 2-4

Marcatori: 15', 29' e 56' El Kaabi (O), 45+1' Watkins (A), 52' Diaby (A), 67' Hezze (O).

Ammoniti: Diaby, Rodinei.

83' - L'Aston Villa sbaglia un rigore con Douglas Luiz, che calcia sul palo esterno. La massima punizione viene concessa per un fallo di David Carmo su Duran.

67' GOL 2-4 - Hezze cala il poker con un destro da fuori area, deviato dalla schiena di Konsa che spiazza il proprio portiere Olsen.

56' GOL 2-3 - El Kaabi fa tripletta su rigore, concesso da Guida per un fallo di mano di Douglas Luiz sul colpo di testa di Retsos (ex Verona). L'attaccante dell'Olympiacos raggiunge così Zahavi (ex Palermo) del Maccabi Tel Aviv in testa alla classifica marcatori della Conference League con 8 gol.

52' GOL 2-2 - L'Aston Villa pareggia con Diaby, che soprende il portiere Tzolakis con un diagonale rasoterra sul primo palo da posizione defilatissima.

46' - Il secondo tempo inizia in ritardo di una decina di minuti per via di un malore di un tifoso allo stadio.

45+1' GOL 1-2 - Watkins accorcia le distanze per l'Aston Villa su assist di Diaby con un preciso diagonale rasoterra di destro a incrociare sul secondo palo.

29' GOL 0-2 - El Kaabi fa doppietta, saltando il portiere Olsen in uscita con un colpo di testa a seguire su verticalizzazione di Podence per poi appoggiare in rete di sinistro il pallone del raddoppio.

15' GOL 0-1 - Assist di tacco di Chiquinho per El Kaabi, che mette dentro la palla dello 0-1. Il Var convalida il gol, inizialmente annullato per fuorigioco.

9' - L'Aston Villa va in rete con Bailey, ma il gol viene annullato dall'arbitro italiano Guida per un presunto fallo in area di Watkins su Iborra.

ASTON VILLA (4-4-2):Olsen; Cash, Konsa, Lenglet, Digne; Bailey (85' Zaniolo), McGinn, Douglas Luiz, Rogers (74' Duran); Diaby (85' Iroegbunam), Watkins. (A disp. Gauci, Wright, Diego Carlos, Pau Torres, Hayden, Munroe, Kellyman, Young). All. Emery.

OLYMPIACOS (4-3-2-1): Tzolakis; Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (46' Richards); Hezze, Iborra, Chiquinho; Podence (70' Horta), Fortounis; El Kaabi. (A disp. Paschalakis, Papadoudis, El-Arabi, Alexandropoulos, Quini, Joao Carvalho, Jovetic, Prekates). All. Mendilibar.

Entrambe le squadre si sono qualificate ai calci di rigore: gli inglesi contro i francesi del Lille, i greci contro i turchi del Fenerbahce. Emery non può contare sul portiere argentino Emiliano Martinez (squalificato) oltre agli infortunati Tielemans, Ramsey, Moreno, Mings, Kamara e Buendia. Titolari due ex calciatori della Roma (in tribuna c'è il ds spagnolo Monchi con il principe William): il portiere svedese Olsen e il terzino sinistro francese Digne. Dall'altra parte l'altro allenatore spagnolo Mendilibar (campione in carica dell'Europa League con il Siviglia) deve fare a meno degli squalificati Masouras e Ndoj oltre agli infortunati Fadiga e Leidner. In panchina c'è Jovetic, ex Inter e Fiorentina.

L'italiano Zaniolo (diffidato) recupera per la panchina, dove si accomodano pure i difensori centrali Pau Torres e Diego Carlos, seguito dal Milan. Arbitra l'italiano Marco Guida, assistito dai connazionali Filippo Meli e Giorgio Peretti con il lituano Donatas Rumsas quarto uomo, Paolo Valeri e Massimiliano Irrati al Var.