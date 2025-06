Atalanta a caccia degli eredi di Lookman e Retegui o Scamacca: occhi su Paixao e Daghim

L'Atalanta si guarda intorno sul mercato, alla ricerca dei possibili sostituti degli attaccanti Lookman e Retegui o Scamacca.

Per quanto riguarda l'esterno offensivo, il club bergamasco non perde di vista il brasiliano del Feyenoord, Igor Paixao (classe 2000), in goal contro il Milan in Champions League e accostato pure al Napoli.

Nel ruolo di centravanti l'Atalanta mette gli occhi sul giovane danese del Salisburgo, Adam Daghim (classe 2005), reduce da un prestito al Liefering.

Intanto in uscita il centrocampista dell'Atalanta Under 23, Manu Emmanuel Gyabuaa (classe 2001) passa all'Avellino, neo-promosso in Serie B.