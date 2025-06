Atalanta, fumata nera per il rinnovo di Gasperini: per la prima volta spunta l'ipotesi separazione

Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta resta in bilico anche dopo l'incontro di martedì mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Quest'anno, a differenza delle passate stagioni dove la tavola rotonda avveniva negli uffici in pieno centro di patron Antonio Percassi,è stato scelto il quartier generale nerazzurro per tirare le fila della stagione passata e interrogarsi sulla prossima. Decisiva è la presenza del Co-Chairman nerazzurro Stephen Pagliuca, arrivato da Boston a Bergamo per assistere all'ultima gara stagionale dell'Atalanta. Con lui a Zingonia, al ripario da occhi indiscreti dopo il "rompete le righe" di domenica sera, ci sono tutte le parti in causa per arrivare a breve a una decisione. Come appreso da Calciomercato.com, Pagliuca è entrato verso le ore 12.15, proprio quando è uscito Gasperini: i due si sono salutati al volo dal finestrino delle automobili.

IL NODO -L'amministratore delegato Luca Percassi ha proposto a Gasperini, insieme al padre presidente, al Co-Chairman Stephen Pagliuca e a tutta la dirigenza, un rinnovo fino al 2027. L'obiettivo non è riconfermare un tecnico con la data di scadenza, ma prolungare il suo contratto che al momento è valido fino al 30 giugno 2026 per un progetto più a lungo termine. Prima di parlare di firme però per Gasp è essenziale avere una visione comune sugli obiettivi: lui si trova costretto ad abbassare l'asticella, non pensa di poter competere di nuovo per i primi quattro posti in Champions senza dei pezzi forti come Lookman, Ederson e magari Retegui, la sua sensazione è che possano partire, e soprattutto senza una difesa titolare, date le indisponibilità di Kolasinac e Scalvini, l'addio di Toloi e il mancato riscatto di Posch e, probabilmente, anche di Kossounou. Con un budget speso per la retroguardia, rimarrebbero meno fondi da investire per l'attacco, il reparto da lui preferito e su cui punta ogni anno.

TRE STRADE -Per convincerlo, i Percassi insieme all'uomo mercato Tony D'Amico trattenuto a tutti i costi dall'interesse del Milan, dovrebbero quindi dare garanzie sui rinforzi offensivi, conprofili già big che potrebbero sostituire quelli dei partenti. Oppure, altra opzione sul tavolo, i Percassi dovrebbero essere d'accordo col tecnico di abbassare le aspettative erifondare una squadra, prendendosi un anno di assestamento, senza obiettivi troppo ambiziosi. Nelle prossime ore arriverà la presa di decisione, e da qui dipenderanno le mosse sul mercato. Se Gasp dirà addio, terza strada, i primi nomi per sostituirlo sulla lista sono quelli di Thiago Motta, Tudor e Palladino.