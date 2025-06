Il Bologna vola in semifinale di Coppa Italia, il gol di Castro elimina l'Atalanta

Erano 26 anni che il Bologna non si qualificava a una semifinale di Coppa Italia. A sfatare il tabù ci è riuscito Vincenzo Italiano, la sua squadra ha fatto fuori l'Atalanta grazie a un gol di Santiago Castro entrato nella ripresa: l'argentino si conferma uno di quei giocatori che la rete ce l'hanno nel sangue, e al primo pallone toccato l'ha buttata subito dentro di testa su assist di Lykogiannis su punizione. I rossoblù in semifinale sfideranno una tra Juventus ed Empoli che si affronteranno martedì 25 febbraio alle 21. Da segnalare il debutto di Daniel Maldini - che ha sfiorato il gol - e di Posch da ex proprio contro il Bologna.

IL TABELLINO

ATALANTA-BOLOGNA 0-1

MARCATORI: 80' Castro

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patrício; Toloi (dal 72' Posch), Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta (dal 59' Cuadrado); Pašalič (dal 59' Samardzic); De Ketelaere (dal 66' Brescianini); Retegui (dal 59' Maldini). All.: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Pobega (dal 77' Casale); Fabbian (dal 66' Moro), Odgaard (dal 40’ Dominguez), Ndoye; Dallinga (dal 77' Castro). All.: Italiano.

ARBITRO: Marinelli.

AMMONITI: De Roon (A); Ndoye, Holm (B)

ESPULSI: -

GOL E AZIONI SALIENTI

80' - Castro entra e la sblocca: cross di Lykogiannis su punizione dalla trequarti, pallone sul secondo palo dove l'argentino di testa anticipa Rui Patricio. Segna al primo pallone toccato.

74' - Bella palla di Brescianini per Maldini che taglia e calcia di destro, Skorupski blocca.

61' - Cuadrado calcia in area di sinistro su assist di De Ketelaere, ancora protagonista Skorupski che si lancia in tuffo.

51' - Destro in corsa di Bellanova su cross di Djimsiti, Skorupski si tuffa controtempo sulla sua sinistra e la mette in calcio d'angolo.

45' - Pobega ci prova su invito di Ndoye, ma il suo sinistro è deviato da Ederson e raccolto da Rui Patricio.

43' - Hien avanza palla al piede e calcia fuori di poco.

18' - Pobega calcia alto di sinistro.

7' - Subito un'occasione per De Ketelaere che calcia da destra, tiro potente ma centrale e Skorupski mette in angolo.