Atalanta, Carnesecchi al Manchester United? I nomi per Juric, incrocio con Milinkovic-Savic

Il mercato dei portieri è pronto a infiammarsi. La prima mossa spetta al Manchester United, che sta cercando una nuova sistemazione per André Onana. Arrivato due anni fa dall'Inter per 50 milioni di euro, il nazionale camerunese (classe 1996 ex Ajax) potrebbe ripartire dal Monaco, che in alternativa pensa al serbo Vanja Milinkovic-Savic (classe 1997) del Torino, già in trattativa con il Napoli, dove il suo coetaneo italiano Alex Meret si appresta a rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il club granata del presidente Urbano Cairo pensa a Lorenzo Montipò (classe 1996 dell'Hellas Verona), a Stefano Turati (classe 2001 del Sassuolo, rientrato da un prestito al Monza che ora tratta il classe 1998 senegalese Demba Thiam della Spal reduce da un prestito alla Juve Stabia) o al suo coetaneo Elia Caprile, che il Cagliari ha riscattato a titolo definitivo dal Napoli per 8 milioni di euro.

Caprile interesse anche all'Atalanta, che in alternativa pensa a Wladimiro Falcone (classe 1995) del Lecce o a Mattia Perin (classe 1992) della Juventus in caso di cessione per Marco Carnesecchi (classe 2000). Infatti quest'ultimo è nel mirino del Manchester United: il club bergamasco lo valuta sui 50 milioni di euro.

Più o meno come il centrocampista brasiliano Ederson (classe 1999), altro obiettivo dei Red Devils come possibile erede del brasiliano Casemiro (classe 1992 ex Real Madrid), che ha ricevuto una ricca offerta dall'Arabia Saudita.