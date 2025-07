Atalanta, che rimpianti nel mercato d'attacco: da Raspadori a Maldini e alla crisi di De Ketelaere

Ci si è messa anche la sfortuna: Gianluca Scamacca, punta dell'Atalanta e della Nazionale, è tornato in campo a 181 giorni di distanza dalla rottura del crociato e dopo un solo minuto si è di nuovo gravemente infortunato. E tra l'altro, a poche ore di distanza dalla chiusura del mercato invernale, senza lasciare il tempo ai Percassi di correre ai ripari. Anche da questo KO passa la perdita dei punti scudetto dell'Atalanta che in poche settimane si è ritrovata dalla vetta e dall'essere il miglior attacco, al terzo posto a rischio e a tre gare di fila senza segnare mai, con soli cinque tiri in porta totali.

MERCATO MANCATO - Eppure mister Gasperini a fine dicembre era stato chiaro in una conferenza post partita: "Non siamo così numerosi in attacco. Credo sia un luogo comune: basta vedere la panchina. A gennaio sarebbe importante riuscire a finire ciò che non siamo riusciti a completare ad agosto. A giugno avevamo l’intenzione di essere molto competitivi quest’anno”. I nomi fatto nel mese di gennaio erano tanti e raccontavano di una ricerca attenta e aperta verso attaccanti di esperienza per una squadra in corsa per il tricolore che veniva da ben undici vittorie di fila in campionato e lottava per l'ottavo posto in Champions. Come Domenico Berardi, rimasto al Sassuolo in Serie B, che da anni sogna mister Gasperini e la Champions. Due gol e due assist ha realizzato il trentenne dall'interessamento della Dea ad oggi. E poi Raspadori, che non stava trovando spazio con Conte, già monitorato per diversi mesi dall’Atalanta, e che nelle ultime 6 gare è esploso segnando 3 gol. Infine, ci si era mossi anche su un vecchio pallino, Beto dell'Everton, 5 gol di fila a febbraio mentre l'Atalanta annaspava.





IN TROPPI A SECCO - Al loro posto è arrivato il giovane Maldini, che i Percassi stavano monitorando da mesi, anche pubblicamente. Il ventitreenne, in 5 presenze, non ha segnato nemmeno un gol o un assist. Il Gasp ha faticato anche a capirne il ruolo, da trequartista a vice De Ketelaere, senza ricavarne profitti, infine l'ha lanciato come punta ma davanti alla porta ha sprecato tante occasioni. Non è andata meglio con Samardzic, che in campionato non segna dal 30 ottobre e che in campo perde sempre troppi palloni. Anche l'ultimo gol in Serie A di Brescianini risale al 2024, con la Lazio, ma paradossalmente è ancora peggio il bollettino del titolarissimo De Ketelaere, in flessione: l'ultimo suo centro in campionato risale al 22 dicembre 2024, stessa data dell'ultima vittoria casalinga dell'Atalanta. L'attacco si ritrova così senza rinforzi di qualità e livello dalla panchina che possano camabiare le gare, come faceva Muriel lo scorso anno e come ha fatto contro il Cagliari Zaniolo, partito per Firenze. E così il Gasp, non solo non si è trovato attaccanti d'esperienza, ma ha perso anche una pedina. Infine, come se non bastasse, il calo ultimamente ha interessato anche il suo tandem d'oro Retegui-Lookman, il più prolifico in Serie A con 35 reti in due: entrambi da un mese non esultano più.