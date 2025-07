Atalanta: chi è Diouf, l'identikit di Juric per il dopo Ruggeri

Il giovane senegalese potrebbe sopperire all'assenza di Ruggeri, ma servono oltre 20 milioni e Juric vuole valutare anche Bakker di rientro dal prestito

L'arrivo di Honest Ahanor, terzino sinistro diciassettenne del Genoa, potrebbe non bastare. Il calciatore classe 2008 più caro del mondo, terzo acquisto dopo Kossounou e Sulemana, può aver bisogno di tempo per inserirsi, ma può anche rilevarsi più utile in difesa, dove l'Atalanta ha perso Toloi e non ha riscattato Posch. Per questo, per sostituire il bergamasco Ruggeri, che si divideva la fascia sinistra con Zappacosta prima di approdare all'Atletico, i bergamaschi pensano a una doppia ipotesi.

DOPPIA IDEA- La prima è quella di ridare il benvenuto a Bakker, l’alternativa gratuita che ritorna a casa, di rientro dalla sua stagione al Lille. Dove ha brillato da protagonista in 35 presenze, condite da 4 gol e 3 assist. Con mister Gasperini ha avuto poco spazio, ma con Juric le cose potrebbero essere diverse. Il tecnico croato si vuole prendere del tempo per valutarlo durante il ritiro estivo che partirà, dopo le visite mediche di lunedì 14, martedì 15 a Zingonia. Intanto però si monitora anche un forte prospetto senegalese, Malick Diouf, talento classe 2004 dello Slavia Praga.

DIOUF, IDENTIKIT E COSTO- In grado di giocare da esterno più avanzato, quasi offensivo in sovrapposizione a Lookman come è nel DNA del gioco aggressivo dell'Atalanta, il ventenne della nazionale senegalese è stato eletto miglior giocatore straniero della stagione e rivelazione dell’anno della lega professionistica ceca. dove ha collezionato 7 gol e 4 assist in 41 presenze. Mancino, ha grande fisicità ed è abile nei duelli, altra caratteristica che lo rende perfetto per l'allievo di Gasperini. Inoltre, parola di tanti addetti ai lavori, Diouf ha ancora molti margini di miglioramento. Diouf ha una valutazione di circa 20 milioni, meno di un terzo del maxi tesoretto che arriverà all'Atalanta per la cessione di Retegui. Lo stesso Diouf è una maxi plusvalenza dello Slavia Praga, che l'aveva acquistato a soli 2.5 milioni nel gennaio 2024, prima che esplodesse. Dal settembre 2024, ha collezionato anche 6 presenze con la Nazionale, dove gioca anche come terzino sinistro grazie alla sua buona visione di gioco e alla manovra attenta in fase di impostazione. Vanta anche esperienza in competizioni europee, 9 in Europa League e 4 in qualificazioni Champions, subito pronto quindi ad affrontare alla stagione su tre fronti dell'Atalanta. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'affondo decisivo.