Atalanta da film, Percassi tende la mano a Gasperini: "Spero che resti con noi"

"Speriamo che Gasperini resti con noi". Con queste parole il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, è tornato sulla vicenda che riguarda per l’appunto l’allenatore della Dea, accostato a diversi club per il futuro, e che in più occasioni aveva paventato un suo addio ai nerazzurri.

AL CINEMA - Le parole del patron sono arrivate in occasione dell'anteprima di "Atalanta. Una vita da dea", il docufilm di Beppe Manzi, scritto con Massimo Vavassori, distribuito da Nexo Studios nei cinema da lunedì 14 a domenica 20 aprile prossimi, che racconta il percorso del club culminato nella vittoria dell'Europa League. “È una serata emozionante, faccio i complimenti all’organizzazione, avete fatto le cose come si deve, come l’Atalanta. Una società seria, che ha il suo programma, sta nei limiti delle sue possibilità senza esagerare, studiando il sistema per combattere contro le squadre maggiori", ha aggiunto il numero uno del club.

GASP RESTA? - Arrivato a Bergamo il 15 giugno 2016, Gian Piero Gasperini è riuscito nell’impresa di portare questo club – da sempre impegnato a lanciare giovani e ad avere la permanenza in Serie A come obiettivo – a nuove vette. Da quando c’è il Gasp, la Dea è entrata nel gotha del calcio italiano e in quello europeo, un connubio che però rischia di spezzarsi questa volta sì dopo vari tentennamenti negli scorsi anni. L’ex Genoa è stato accostato a Napoli, Juventus e soprattutto Roma prima che Ranieri lo escludesse dalla rosa dei papabili per i giallorossi. Con in testa l’obiettivo di centrare ancora la qualificazione in Champions League, Gasperini guiderà i suoi nelle ultime giornate di campionato e poi parlerà con la dirigenza dalla quale però è arrivato un messaggio e un segnale chiaro per continuare insieme.

I GIOCATORI - A margine del docu-film “Atalanta. Una vita da Dea” hanno parlato anche Gianluca Scamacca e Giorgio Scalvini. Il centravanti ha detto: “Abbiamo vissuto una stagione importante, poi è normale che nel calcio ci sono battute d’arresto. E' stato bello rivedere quelle immagini, soprattutto rivederle tutti insieme perché abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Come sto? Sono in vacanza diciamo. No, non è vero. Mi sto riprendendo, ma se ne parla a luglio oramai. Sto tutti i giorni con i compagni, parliamo spesso, ci confrontiamo e pranziamo insieme. Cerco di supportarli il più possibile da fuori dal campo. In questo finale di campionato ce la giocheremo fino alla fine e vedremo cosa succederà. Spalletti? No, non ho sentito nessuno. Sono contento per Kean, siamo cresciuti insieme a livello di giovanili. Lo scorso anno è toccato a me, quest'anno a lui. Se sto bene tutti hanno visto cosa posso fare. L'importante è quello, è stare bene. Prossimo docufilm sullo Scudetto? Io altre due ore così non ce la faccio… Scherzi a parte, magari". Il difensore ha aggiunto: “La finale porta delle emozioni fantastiche, rivederla è fantastica. Quest’anno è andato così, ma bisogna essere forti e continuare a lavorare per tornare. Finale di stagione? Abbiamo fatto un campionato straordinario, abbiamo fatto queste ultime partite, ci può stare, è un momento negativo ma bisogna stare forti. Spero che Gasperini resti? Sarebbe una cosa nuova per me dovesse andare via, sono molto legato a lui, ha esaudito i miei sogni e speriamo che rimanga".