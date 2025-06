Atalanta, da Posch a Cuadrado: la sfida col Parma può essere l'ultima in nerazzurro

L'ultima gara casalinga al Gewiss Stadium sarà una festa per il popolo atalantino, pronto a far registrare il sold-out e celebrare un'altra annata da record. Grazie al quinto posto Champions raggiunto a due giornate dalla fine, mister Gasperini, sempre più vicino a un rinnovo e al decimo anno in nerazzurro, potrebbe far spazio a pedine di cui vuole intuire le potenzialità con l'avvicinarsi del mercato estivo.

Uno di loro è Posch, preso in prestito dal Bologna lo scorso 3 febbraio per sopperire ai tanti infortuni in difesa, ma fermo dal 6 marzo per una una lesione muscolo tendinea al bicipite femorale sinistro. Da allora solo 343 minuti e 4 presenze in Serie A, col riscatto da 8 milioni a forte rischio: oggi si è allenato in parte col gruppo e Gasp potrebbe convocarlo per l'ultima gara a Bergamo.

Anche per Rui Patricio dovrebbe essere giunto il momento dei saluti: l'Atalanta sta vagliando i profili di altri secondi portieri, tra cui Caprile. Non dovrebbe firmare il rinnovo dopo la stagione in nerazzurro neanche Cuadrado, che sta tentando un recupero al fotofinish per salutare il pubblico della Nord. Domenica sarà invece la sera dei saluti per il capitano Toloi, che dirà addio dopo ben dieci stagioni a Bergamo.

Il tecnico di Grugliasco dovrà poi decidere del futuro di Maldini, pagato ben 10 milioni di euro dall'Atalanta, praticamente 1 per presenza finora, con un solo gol all'attivo e tanti sprecati e un contratto fino al 2029 che ora è un punto di domanda. Gasp il prossimo anno vorrà delle garanzie, in primis la permanenza di Retegui, poi rientrerà Scamacca e sono già tanti i nomi in lista per l'attacco. L'ex Milan rischia un'altra stagione come rinforzo dalla panca.