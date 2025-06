Atalanta, due giocatori nel mirino del Cagliari

L'Atalanta si sta rinforzando a mercato ancora chiuso. Oltre all'obiettivo Godfrey per la difesa, la dirigenza nerazzurra sta pressando per chiudere l'affare Zaniolo con un prestito oneroso a cinque milioni con diritto di riscatto la prossima stagione fissato a quindici. C'è già il benestare del giocatore, che sarebbe anche disposto a diminuire il suo stipendio di mezzo milione pur di farsi allenare da mister Gasperini.

L’Atalanta però ha bisogno di cedere un giocatore. Ancora non Koopmeiners, che partirà solo a determinate condizioni, ma Miranchuk: valutato quindici milioni, il fantasista russo piace al Genoa e al Cagliari. Il club sardo tra l'altro sta trattando anche per un altro giocatore di proprietà dell'Atalanta. L'esterno Nadir Zortea, retrocesso con il Frosinone. Mister Gasperini sta pensando se trattenerlo visto il mancato riscatto di Holm, ma i rossoblù pressano. L'Atalanta per Zortea chiede circa 10 milioni, ma sarebbe disposta a concederlo ancora in prestito con diritto di riscatto per dargli spazio di nuovo in Serie A.