Atalanta, Ederson richiesto dal Manchester United che prende Cunha per 75 milioni di euro

Nuove sirene inglesi per Ederson. Il centrocampista brasiliano dell'Atalanta è nel mirino del Manchester United, che sta portando avanti i contatti con l'entourage del calciatore e con il club bergamasco. Il quale chiede 60 milioni di euro per il suo cartellino, 37 milioni in più rispetto ai 23 milioni sborsati per acquistarlo dalla Salernitana nel mercato estivo del 2022. In tre stagioni a Bergamo finora Ederson ha raccolto 138 presenze con 13 goal e 4 assist. Sulle sue tracce ci sono anche Manchester City e Juventus.

Intanto il Manchester United sta definendo l'acquisto di un altro brasiliano classe 1999: Matheus Cunha. L'attaccante del Wolverhampton (ex Hertha Berlino e Lipsia) arriva per circa 75 milioni di euro, il valore della sua clausola di rescissione. I Wolves lo hanno acquistato dall'Atletico Madrid per 50 milioni di euro nel mercato invernale del 2023. Cunha finora ha segnato 33 goal (15 in questa Premier League) in 90 presenze con la maglia del Wolverhampton.