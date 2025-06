Atalanta-Fiorentina: le formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Alla 38a e ultima giornata del campionato di Serie A ci sono ancora dei verdetti da scrivere. Atalanta-Fiorentina è una partita importante per la corsa al terzo posto, corsa che riguarda la formazione nerazzurra attualmente quarta in classifica, a un punto dalla Juventus a quota 71. L'Atalanta è già certa della qualificazione alla prossima ChampionsLeague ma vorrebbe festeggiare al meglio, davanti ai propri tifosi, l'Europa League appena vinta.

ATALANTA-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Atalanta-Fiorentina

Data: domenica 2 giugno 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Dazn, 214 di Sky

Streaming: Dazn

Dove vederla: la partita Atalanta-Torino può essere vista su Dazn, attraverso qualsiasi tipo di dispositivo (Smart TV che attraverso pc, smartphone, tablet, console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast).

Telecronaca Dazn: Dario Mastroianni

Gasperini per la partita contro la Fiorentina dovrà fare a meno degli infortunati De Roon e Kolasinac. Tra i pali tornerò Carnesecchi, in panchina nella finale di Europa League, mentre in difesa potrebbe avere spazio dal 1' Toloi e sulle fasce Holm e Bakker. Nella Fiorentina, delusa dalla terza finale persa in un anno, in Conference League contro l'Olympiacos ad Atene, sarà assente l'infortunato Sottil e mancherà lo squalificato Mandragora.

LE FORMAZIONI

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri: Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman;. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Maxime Lopez, Duncan; Gonzalez;, Beltran, Castrovilli; Belotti. All. italiano