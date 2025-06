Atalanta, Gasperini: "Non facile ripetersi, sono preoccupato. Coi Percassi sintonia totale"

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a margine del 2° Premio Telenord-Gianni Di Marzio a Portofino:

"Ritengo che il calcio sia uno spettacolo. Il risultato è fondamentale, ma quando si vedono delle partite vedere dei bei gesti tecnici diventa fondamentale".

CICLI - "Quello che è stato il ciclo dell’Atalanta, che ha portato una squadra a vincere in Europa, è quello che ci ha premiato di più. Quando stai tanto nel calcio devi essere bravo, perché nello sport più vai avanti più le prestazioni diminuiscono. Questo ti porta a cambiare".

ALLA ROMA? - "Non si può perché c’è un allenatore troppo forte... Andrà via? Magari cambia idea..."

FUTURO - "Vorrei allenare ancora. Ieri è stata una giornata bellissima perché sono arrivato a casa e alle 20.45 c’erano nove partite. È stata un’esperienza bellissima, ma siamo felici perché il traguardo di quest’anno è bellissimo".

Poi a Sky: "L'Atalanta ha ormai raggiunto una forza e un equilibrio che questo contraccolpo in caso del mio addio non l’avrà di sicuro. Anche se questo non vuol dire nulla sulla mia permanenza o meno, dobbiamo sederci e parlarne assieme. Il rinnovo non è determinante, ho un contratto con l’Atalanta. Come ha detto Luca Percassi tra di noi c’è un’armonia tale che non ci saranno problemi. Poi c’è il calcio di mezzo e a differenza degli altri anni quello che ha fatto l’Atalanta non sarà facile da ripetere e questo mi preoccupa. Non è così scontato. È stato un campionato veramente difficile, guardate ieri sera l’Inter o il Napoli. Più che pensare ai punti che abbiamo perso sono quelli che abbiamo fatto che mi convincono della bontà del nostro campionato. Valuteremo quelli che saranno le possibilità, come sempre l’Atalanta deve guardare ai bilanci e ci saranno delle partenze, dipende quali. Non sarò facile ripetersi”.