Atalanta, Gasperini: 'Dispiaciuti, ma non così delusi. L'assenza di Scamacca è stata pesante'

Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la finale di Coppa Italia persa di misura contro la Juventus:

"E' mancato che avevamo di fronte un avversario forte, che è andato in vantaggio subito e che si è difeso molto bene. Abbiamo avuto le nostre occasioni, non credo che l'Atalanta abbia fatto una brutta partita. L'assenza di Scamacca in questa partita per fisicità è stata pesante, abbiamo alternato gli interpreti"

RISULTATO - "Siamo dispiaciuti, ma non così delusi, non abbiamo questa percezione che avete voi. Ora lottiamo per i tre punti in campionato e poi c'è la prossima finale, di Europa League".

INFORTUNI - "L'infortunio di de Roon con Kolasinac fuori, quello è un problema e dispiace per questi ragazzi".

FISICITA' - "Se non ne hai per controbattere diventa difficile. Nel secondo tempo abbiamo fatto una pressione continua senza trovare la giocata. Abbiamo concesso poche ripartenze alla Juventus anche in situazione di svantaggio".

ATTEGGIAMENTO - "C'era il rischio di subire, era un rischio ponderato, a parte la traversa di Miretti non ricordo grossi pericoli.