Atalanta, Gasperini: 'Favoriti? Conta poco, ma l'Europa è la nostra priorità, Scalvini...'

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia della semifinale di andata di Europa League: “I ruoli contano poco, se siamo favoriti o meno conta come giochi in campo, domani abbiamo più credibilità perché abbiamo eliminato il Liverpool ma si tornerà da capo, ed è più delicata perché in base al risultato di domani si potranno decidere gli atteggiamenti anche nella gara di ritorno".



SEMIFINALE DI FIRENZE - “Penso faremo meglio di Firenze, mi auguro, andata e ritorno avranno atteggiamenti diversi ma l'intenzione nostra è di giocare bene anche con un ambiente caldo, uno stadio bellissimo e un pubblico appassionato, la nostra prima ambizione è di metterci in evidenza come spesso fatto con coraggio e qualità".



STAGIONE - “Per noi è una stagione straordinaria, il campionato è equilibrato e difficile, le gare qui sono decisive, dalla Coppa Italia a Lisbona, Firenze, Liverpool, sono tutti appuntamenti da vivere con coraggio e fiducia ma anche con il rispetto di ogni avversario incontrato”.



SCALVINI - “I convocati sono tutti disponibili, compreso Scalvini, recuperato, che ha già giocato 90' domenica".



MARSIGLIA - “Entrambe se lo sono meritate questa semifinale, grande considerazione e attenzione abbiamo per questa squadra, pensiamo solo a questa gara e non alle altre due competizioni, rappresenta la priorità di tutto".



TIFOSI - “Per noi è motivo di grande orgoglio, portare una città piccola come Bergamo in giro per l’Europa è stato uno dei traguardi più importanti da raggiungere, come ad Anfield".

OBIETTIVO- "Il nostro primo obiettivo è venire in uno stadio così prestigioso e giocare una buona gara, il risultato è una conseguenza ma si parte dalla prestazione".