Atalanta, Gasperini: "Futuro? Ne parleremo dopo il Parma, ogni stagione è diversa"

a margine della partita a tennis giocata per l'Accademia dello Sport per la Solidarietà alla Cittadella dello Sport di Bergamo (raccolti 3 milioni di euro)torna sul sul suo futuro: “col presidente Antonio Percassi e con la proprietà c’è un grande rapporto. Prima dobbiamo chiudere questa stagione, poi dopo confrontarci su quello che è stato, così come pensare al futuro. Ogni stagione è diversa: dovremo avere sempre tutti gli stessi obiettivi e la stessa mentalità, anche se quella esiste già,

Frasi che non sciolgono del tutto le riserve sulla permanenza o meno di Gasperini sulla panchina dell'Atalanta nella prossima stagione, in considerazione di un contratto che scadrebbe naturalmente il 30 giugno 2026 e che la società nerazzurra vorrebbe prolungare fino al 2027. Sullo sfondo rimane la Roma, una delle squadre alla ricerca di una soluzione per il futuro in virtù della conclusione dell'avventura di Claudio Ranieri. Più defilato il Milan, che ha appena nominato Igli Tare come direttore sportivo e non ha ancora fatto cadere la scelta su un profilo piuttosto che su un altro - in lizza ci sono pure Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri - in attesa di comunicare l'esonero di Sergio Conceiçao.