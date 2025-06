Atalanta, Gasperini: "Mai detto che vado via, solo che non rinnovo. Con la Champions resto? Ne riparliamo..."

Gian Piero Gasperini non chiude la porta alla possibilità di restare all'Atalanta: "Mai detto che vado via, solo che non rinnovo. Permanenza con la Champions League? Ne riparliamo...".

Il tecnico della Dea ha parlato a Sky Sport a margine del Premio USSI a Coverciano, occasione per commentare il pareggio interno contro il Lecce nella 34esima giornata di Serie A ma anche per fare un punto sul proprio futuro, con l'avvicinarsi del termine della stagione: le dichiarazioni di Gasperini.

IL PREMIO - "Mi fa piacere che sia stato assegnato a me da un'associazione così importante. E' riferito alla scorsa stagione, speriamo di fare qualcosa di buono anche in questa".

PERCHE' SI E' ARRABBIATO: CREDE CHE L'ATALANTA IN CHAMPIONS VENGA DATA PER SCONTATA? - "Spero e mi auguro di no. Per me rappresenta il traguardo massimo per l'Atalanta in questo momento, anche se abbiamo provato a bluffare un po' sullo Scudetto: più per darci una spinta e perché ci siamo ritrovati lì a nove giornate dalla fine. Sarebbe però l'ennesimo risultato eccezionale dell'Atalanta".

LA PARTITA CON IL LECCE - "Era una gara particolare, soprattutto per il Lecce. Il nostro risultato è tutto da conquistare, abbiamo un po' di margine ma dietro c'è il fior fiore del calcio italiano, società straordinarie che mirano tutte a raggiungere questo traguardo, il più desiderato".

LA CONCORRENZA ALLE SPALLE - "Avvalora ancora di più il nostro campionato, ma deve essere così tra un mese. Dietro ci sono squadre forti".

SE L'ATALANTA SI QUALIFICASSE PER LA CHAMPIONS LEAGUE RIPENSERBBE A UNA POSSIBILE PERMANENZA? - "Ne riparliamo quando la conquisteremo, se la conquisteremo... Ieri sera abbiamo perso due punti in casa che avrebbero significato tanto. Dobbiamo sapere che i rivali sono agguerriti, dobbiamo ritrovare la massima concentrazione e la forza di tutti. Io non ho mai detto che vado via, ma un'altra cosa: che non rinnovavo ed è diverso. L'obiettivo comunque ora è solo raggiungere la Champions. E non è una cosa che matura in una settimana, ma nei mesi, negli anni. Con Bergamo e l'Atalanta ho un legame e quello che abbiamo fatto quest'anno va ancora oltre a quelli scorsi. A volte ci si dimentica dei giocatori persi per infortunio. Tutto positivo, ma ora chiudiamolo così".

QUOTA CHAMPIONS LEAGUE A 70 PUNTI? - "Per essere certi magari qualche punto in più, ma lo verifichiamo domenica dopo domenica. Ci sono ancora scontri diretti e se facciamo i punti che dobbiamo gli altri dietro non ci prendono".

PREMIO A CONTE O A INZAGHI? - "Tutti e due e non sbagli, anche perché lo meritano...".