Gasperini: "Mercato? L'Atalanta faccia un regalo a se stessa, non a me. Migliorare la squadra più importante di stadio o altro"

"Questa è una partita a sé, incontriamo per la prima volta nella storia il Barcellona, l’ho sempre considerata la più bella da vedere per le capacità offensive, sarà un modo per misurarci con questo tipo di squadra, capire come potremo metterla in difficoltà e dare fastidio a una squadra così bella e piacevole”, così Gian Piero Gasperini alla vigilia della partita tra Atalanta e Barcelllona.

TRE GARE IN UNA SETTIMANA- “Sette giorni sono pochi per tre partite e tre manifestazioni diverse, la cosa migliore credo sia concentrarsi un po’ per volta e vedere cosa succede”.

IN CASO DI PAREGGIO- “Tutti domani faranno i conti, sappiamo che potevamo avere forse un punto o due in più tra Celtic e Arsenal, io personalmente sono soddisfatto del percorso, vincere è l'unico risultato che ci garantirebbe i primi otto posti, è un prestigio misurarci con questo tipo di squadre".

MERCATO- "Non ho bisogno di regali dalla società, l'Atalanta deve farli per sé stessa, io ho sempre cercato di migliorare la squadra e gli obiettivi, per me migliorare la squadra è più importante di avere centro sportivo e stadio nuovi e l'Under 23".