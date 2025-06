Atalanta, Gasperini: 'Mi spiace solo non avere De Roon. L'assenza di Scamacca ci ha danneggiato con la Juventus'

“Abbiamo raggiunto la Champions, ora dobbiamo fare un ulteriore passo che permette il massimo della concentrazione su questa Coppa, il mio sentimento maggiore è di attesa, abbiamo preparato tutto quello che dovevamo preparare e ora dovremo essere bravi a trovare la serenità giusta perché dobbiamo essere convinti”: così mister Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, nella conferenza stampa della vigilia della finale contro il Leverkusen che vale la Coppa di Europa League.



LEVERKUSEN - "Abbiamo la consapevolezza che è una grande squadra, parlano i numeri per loro, i risultati del campionato, ma anche noi abbiamo fatto il nostro percorso, abbiamo affrontato tante squadre forti, c'è autostima e fiducia che abbiamo acquisito. Si tratta di una squadra ben organizzata e con giocatori di valore, ha soluzioni varie e diverse, non solo in attacco ma per come si muove, è duttile e si difende molto bene, ma vale tutto, dobbiamo fare una prestazione precisa e attenta con organizzazione, è una partita come sempre con tanti episodi che noi dovremo essere bravi a portarli dalla propria parte".



SCAMACCA - “Ha fatto un’evoluzione notevole per gol e prestazioni, non aver giocato con la Juve ci ha penalizzati ma nella gestione dell'attacco possiamo ragionare sui 90’”.



CONDIZIONE - “Sotto l’aspetto mentale e psicofisico arriviamo nella condizione migliore, abbiamo anche appena centrato la Champions, mi spiace solo per l'infortunio di Marten de Roon, non è sempre facile esprimerci nel modo migliore, è un rammarico averlo perso proprio nella partita con la Juventus dove siamo arrivati non al meglio delle nostre prestazioni, ora però c'è una partita nuova con una Coppa prestigiosa".



TIFOSI - "Abbiamo chiesto un sacrifico anche a loro, tanto tempo e sacrifici economici, spostarsi per le tante gare".



DE ROON - "Avrei preferito averlo in campo, sarà nello spogliatoio in queste ultime ore e durante la gara anche per il sui comportamento da capitano esemplare".



FINALE - “Ci siamo arrivati tutti insieme, è un percorso di crescita, siamo prima tornati in Europa, poi in Champions, la finale è un insieme di tante componenti ma io penso sempre di poter far qualcosa di più".



SEGRETO - "Non dobbiamo mai calare nella considerazione, viviamo di presente, è molto bello. Dobbiamo avere grande rispetto dell'avversario, è una squadra diversa da quella del 2022 che abbiamo battuto, dobbiamo adattarci all’avversario nella finale secca".



CAMPIONATO ITALIANO - “Il campionato italiano è cresciuto per presenze, ci sono tante squadre per le finali di coppe europee, è un bene per il ranking, speriamo sia così anche per la Nazionale, che possa diventare competitiva per gli Europei, giocarne tante a noi ha aiutato, abbiamo avuto meno tempo per prepararci negli allenamenti nella tattica, meno esperimenti ma siamo stati fortunati sui pochi infortuni, è stata però una stagione durissima, con i calendari così compressi dovremo abituarci o trovare qualche stratagemma".