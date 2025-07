Atalanta, Gasperini: "Sul primo gol i miei guardavano una persona in tribuna. De Ketelaere straordinario e Retegui..."

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria casalinga della compagine bergamasca sull'Empoli per 3-2, che ha riconsegnato ai nerazzurri la testa della classifica dopo il sorpasso subito nella giornata di sabato per mano del Napoli. Si tratta dell'11esima vittoria consecutiva per l'Atalanta, che inoltre ha raggiunto quota 126 gol segnati nell'anno solare 2024 (come riportato da Opta), record per i lombardi in una singola annata.

MERITI E DISTRAZIONI - Match più complicato del previsto per gli uomini di Gasperini, che però non crede che i suoi uomini abbiano perso brillantezza rispetto alle ultime uscite: "Quando Inter e Napoli hanno fatto undici vittorie di fila c'era un vantaggio importante. Quest'anno siamo tutti lì, ed è un bel campionato. Non penso la squadra sia stata meno brillante. Abbiamo rimontato una squadra che ha giocato a calcio e lo ha fatto bene. I due gol subiti sono una disattenzione e sul primo i miei guardavano una persona che giocava con il pallone in tribuna:vincerla è stato un grandissimo merito".

IL 17 E IL 32 - Il tecnico ha poi detto la sua anche sul match winner Charles De Ketelaere, arrivato a 10 gol e 9 assist in stagione, tra tutte le competizioni: "Ha preso fiducia ed è migliorato sui colpi di testa così come ha mostrato oggi. Il secondo gol è veramente straordinario". Infine Gasperini ha speso qualche parola anche su Retegui, sostituito nel corso del primo tempo per un guaio muscolare: "Non sembra un problema serio, ma sarà fermo per qualche giorno".