Atalanta, il Napoli insiste: il casting per il dopo Lookman

La speranza della piazza è che la partenza di Gasperini possa far cambiare idea ad Ademola Lookman, desideroso di tuffarsi in una nuova avventura già lo scorso agosto. Il Psg l'aveva chiamato, lui aveva iniziato ad allenarsi a parte e a chiedere di non essere convocato nelle prime gare dell'Atalanta della nuova stagione. Adesso è il Napoli a fare sul serio per dare a Conte un'alternativa in area a David Neres, un jolly che dribbla sulla fascia sinistra ma sa anche accentrarsi e segnare. Il Napoli però avrebbe messo sul piatto solo 50 milioni, e il gap dalla quota 60 richiesti dai Percassi per sedersi al tavolo delle trattative è di ben 10 milioni. In via precauzionale, per non farsi trovare impreparata, l'Atalanta sta monitorando diversi giovani che possano sostituire il nigeriano fresco di Pallone d'Oro: per rimpiazzarlo, potrebbero arrivare due profili, visto il tesoretto che entrerebbe in cassa.

PAIXAO- Un nome che la dirigenza nerazzurra monitora da mesi è quello del 25enne brasiliano Igor Paixao, da tre stagioni al Feyenoord, dove nell’ultima Eredivisie si è fatto notare grazie ai 16 gol e 14 assist in 34 partite. Un esterno offensivo che può giocare da seconda punta, tecnico e rapido: lo cerca, tra l'altro, anche il Napoli. Il Feyenoord lo valuta intorno ai 30 milioni.

ZHEGROVA- Un altro giocatore nella lista sia dei partenopei che dei bergamaschi, il 26enne attaccante esterno Edon Zhegrova è un classe 1999 e in tre anni al Lille ha segnato 26 gol e fornito 18 assist. Anche lui duttile, vale intorno ai 25-30 milioni, e può essere un jolly come Pasalic: la flessibilità è la caratteristica che cerca Juric sul mercato.

DAGHIM- Un altro nome seguito per l’attacco à quello del non ancora ventenne danese Adam Daghim, classe 2005, anche lui esterno offensivo, gioca nel Salisburgo e ha già diverse pretendenti grazie alle potenzialità ancora inespresse. Nell’ultima Bundesliga austriaca ha collezionato 29 presenze, condite con 2 reti e 5 assist. Qui l'affare potrebbe essere più low-cost: all'incirca 15 milioni.