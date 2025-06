L'Atalanta batte il primo colpo sul mercato in entrata. Dopo aver acquistato Samardzic, Brescianini e Kossounou arrivati l'anno scorso a Bergamo, il club nerazzurro ha praticamente definito un acquisto per il nuovo allenatore Ivan Juric.

FATTA - Si tratta del ghanese classe 2002 Kamaldeen Sulemana, di cui era già circolato il voce negli ultimi giorni, allenato dal tecnico croato nella seconda parte di stagione al Southampton. L'accordo è stato definito sulla base di 17,5 milioni di euro più altri 4 milioni di bonus e il 15% sulla futura rivendita. Per il calciatore è pronto un contratto per le prossime quattro stagioni fino a giugno 2029, con l'opzione per un anno in più.

CARATTERISTICHE - Sulemana è un'ala sinistra - e questo potrebbe far presagire qualcosa su Ademola Lookman, su cui ci sono le attenzioni di diversi club e il cui futuro sembra lontano da Bergamo - che può giocare anche sulla trequarti e come punta mobile. Nell'ultima Premier League, in cui ha giocato in un Southampton che alla fine della stagione è retrocesso, ha segnato 1 goal e servito 1 assist in poco più di 1400 minuti in campo.