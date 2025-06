Atalanta, incroci di mercato con Rennes e Fiorentina: da Assignon a Musso

Prima di comprare, l'Atalanta vuole e deve vendere. Anche perché tutti i pezzi grossi che piacciono all'amministratore delegato Luca Percassi e a mister Gasperini, superano la soglia dei trenta milioni. Danso per la retroguardia, O'Riley per il centrocampo e ora Nico Gonzalez per l'attacco.

SACRIFICIO TOURE'- Proprio sul talento argentino si è concentrata l'attenzione degli uomini di mercato nerazzurri, che vogliono raccogliere un tesoretto per provare l'affondo decisivo. Dodici milioni sono già arrivati da Miranchuk, che oggi ha salutato commosso via social i tifosi nerazzurri, e ben venti potrebbero arrivare dallo Stoccarda, che ha manifestato interesse per Touré. Il maliano non è considerato una prima punta dal Gasp, e quindi c'è il via libera alla sua cessione per rimpiazzarlo con un profilo più adatto. Come quello dell'argentino della Fiorentina, che è duttile in più ruoli dell'area piccola.

SCAMBIO VIOLA- I Percassi dovrebbero convincere il venteseienne a limare il suo contratto, da 3 milioni a 2,2 (come De Ketelaere il primo anno), e la Fiorentina a limare la sua richiesta. Ad aiutare nell'operazione, la carta Musso: il portiere argentino, secondo dietro a Carnesecchi anche se titolare in Europa League e in cerca di maggior minutaggio, piace molto al club viola e vale circa 12 milioni.

SCAMBIO RENNES- La carta delle pedine di scambio l'Atalanta se la sta giocando anche con il Rennes che ha bussato alla porta per l'esterno classe 1994 Hateboer. L'olandese nelle gerarchie è dietro a Zappacosta e potrebbe quindi essere sacrificato in cambio di Assignon, terzino ed esterno classe 2000 che l'Atalanta ha messo nel mirino nei giorni scorsi.