Atalanta, infortunio muscolare per Toloi: le sue condizioni

Brutte notizie per l'Atalanta. Rafael Toloi non è, infatti, stato convocato per la sfida di sabato sera con il Genoa a seguito di un infortunio al polpaccio sinistro.

Il difensore della Dea si è sottoposto nella giornata odierna agli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo flessore lungo del polpaccio sinistro. La sua stagione giunge, quindi, al termine in maniera anticipata.