Sette ko di fila e il problema scontri diretti: Atalanta-Inter per sfatare i tabù

Il Gewiss Stadium è pronto a diventare l’ombelico del mondo calcistico italiano. In casa dell’Atalanta si disputerà infatti il big match che chiuderà la 29ª giornata di Serie A, quello che vedrà faccia a faccia la squadra di casa con la capolista e campione in carica Inter. Una sfida Scudetto, senza mezzi termini. La squadra di Inzaghi è infatti prima a +1 sul Napoli di Conte e + 3 proprio su quella di Gasperini che, dovesse vincere la sfida, aggancerebbe gli altri nerazzurri quando mancheranno poi solo nove gare al traguardo finale.

A CONFRONTO - Ci si aspetta una gara tesa e spettacolare, una gara che darà un nuovo volto alla classifica, contestualmente con la più agiata trasferta del Napoli a Venezia. E ci si aspetta che venga posta la parola fine a una delle due tendenze che questa stagione ha evidenziato. L’Atalanta ha infatti proprio nell’Inter la sua bestia nera che l’ha già sconfitta sonoramente all’andata (4-0 il 30 agosto, così com'era stato il 28 febbraio nello scorso campionato), e in Arabia Saudita (2-0 il 2 gennaio in semifinale di Supercoppa italiana) mentre l’Inter sta vivendo una stagione nella quale zoppica oltremodo negli scontri diretti, un tarlo questo che ha minato i tentativi di fuga nerazzurra. Due tendenze opposte che verranno messe a dura prova nel posticipo domenicale.

SEMPRE SCONFITTA - Strabordante fuori casa e nell’ultima uscita in casa della Juventus, l’Atalanta balbetta ultimamente tra le mura domestiche dove ha fatto registrare zero vittorie in Serie A da quando siamo entrati nel 2025 con 4 pareggi (gli ultimi due per 0-0) e una sconfitta. Se si analizzano i precedenti con l’Inter di Inzaghi poi non si può non notare come l’allenatore piacentino sia una sorta di kryptonite per Gasperini. I nerazzurri di Milano hanno vinto tutte le ultime sette partite contro quelli di Bergamo mentre, se si considerano anche i pareggi, la striscia arriva a 14 gare. L’ultima volta che l’Atalanta ha potuto gioire dopo un match con l’Inter è datata novembre 2018, 4-1 con reti di Hateboer, Mancini, Djimsiti, Papu Gomez e Icardi, insomma, una vita fa.

SCONTRI DIRETTI DECISIVI - Se le quote dei bookmakers sono più che equilibrate per il match in arrivo però è anche a causa del ruolino di marcia tutt’altro che scintillante che l’Inter sta avendo in sfide del genere. Lautaro e compagni hanno ottenuto solo 6 punti nelle 5 partite giocate contro Atalanta, Napoli e Juventus, le altre che completano la top 4. Se si allarga il campo poi, includendo anche le altre che stanno facendo corsa di testa in Serie A, arrivando fino alla Fiorentina attualmente nona, l’Inter registra una media punti di 1,42 - quinta in questa speciale classifica. Numeri decisamente non da prima della classe. I nerazzurri hanno fatto in questo senso solo 17 punti sui 36 disponibili mentre il Napoli ne ha raccolti 26 su 42 e l’Atalanta 18 su 30. Un trend questo che può far preoccupare in vista dei tanti impegni che arriveranno nelle prossime settimane per l’Inter che, oltre al Milan in Coppa Italia e al Bayern Monaco in Champions League, deve ancora giocare con Bologna, Roma e Lazio. Quella di Bergamo insomma ha tutti i crismi di una gara spartiacque che può invertire le tendenze o confermarle. E, se non dovesse fare nessuna delle due cose, chiudendosi magari con un pareggio, potrebbe essere nociva per entrambe e dare nuova linfa vitale al terzo incomodo, il Napoli, che potrebbe riprendersi lo scettro di favorito allo Scudetto.