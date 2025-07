Atalanta, la Coppa dell'Europa League è a Dublino: tifosi in coda - FOTO

Sono quasi ottomila i tifosi dell'Atalanta che sono attesi a Dublino tra oggi e mercoledì per la partita più importante non solo della stagione, ma della storia del club bergamasco. Per la precisione, 7.960: i primi erano già in coda questo pomeriggio per le strade della città irlandese a fare un selfie con la riproduzione gigante del trofeo più ambito. Nel centro tra i pub di Temple Bar, numerose bandiere con il logo della finale.

Dalle 9 di domani (ora irlandese) all’RDS Simmonscourt sarà attivo il Fan Meeting Point dedicato ai tifosi Atalanta, da cui mercoledì sarà possibile raggiungere l’Aviva Stadium distante 15 minuti a piedi. All’Aeroporto di Dublino sono previste navette gratuite per i tifosi dell’Atalanta che ne potranno usufruire per trasferirsi dal Terminal 2 al Fan Meeting Point. Il servizio sarà attivo sia per l’andata che per il ritorno post gara (punto di arrivo e di partenza post gara sarà il Fan Meeting Point).