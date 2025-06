Quello che può sembrare l'anno zero, per l'Atalanta, in realtà, sarà un'altra stagione all'insegna della continuità.Dopo nove anni Gian Piero Gasperini ha salutato tutti tra abbracci e occhi lucidi, i tifosi hanno provato a convincerlo a rimanere scendendo in piazza ma Gasp aveva già dato la parola alla Roma: nella tarda mattinata di oggi è arrivato nella Capitale per il matrimonio di Scamacca, poi le firme sul contratto. Intanto a Bergamo lavorano sul sostituto, con la volontà di trovare un allenatore che possa portare avanti la filosofia di Gasp.

I NOMI PER L'ATALANTA - Niente cambi di rotta, quindi. Nessuna rivoluzione. I nomi nella lista dirigenza sono quattro: Thiago Motta, Raffaele Palladino, Patrick Vieira e Ivan Juric. Sono quasi tutti allievi dell'ex allenatore nerazzurro, al quale si ispirano prendendo spunto dalla sua mentalità e dalle sue idee di calcio. Al momento non c'è un tecnico in vantaggio sull'altro, i profili sono tutti in fase di valutazione e nelle prossime settimane verrà presa una decisione.

GLI ALLENATORI ESCLUSI - Tra gli altri allenatori accostati all'Atalanta ci sono anche Francesco Farioli - che ha sfiorato il titolo in Olanda con l'Ajax - Stefano Pioli, sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l'ex ct del Belgio Domenico Tedesco. Il club nerazzurro però non sta prendendo in considerazione questi due profili perché considerati distanti rispetto alle idee di Gasperini e quindi alla volontà attuale della società di portare avanti il lavoro fatto finora. Il futuro dell'Atalanta si stringe intorno a quattro nomi, cambia allenatore ma l'asticella rimane sempre puntata verso l'alto.