Atalanta-Lookman, strappo ricucito ma destino segnato: lascerà il club, può non lasciare la Serie A. Lo vogliono in due

"Thanks Mola! Non aver paura di tirare un calcio di rigore" recita uno striscione affisso all’esterno di Zingonia: i tifosi dell’Atalanta insomma hanno deciso da che parte schierarsi nella diatriba tra Ademola Lookman e Gian Piero Gasperini. I panni tra i due litiganti si sono lavati all’esterno dello spogliatoio nerazzurro e hanno esposto a tutti un’irritazione e un rapporto tra giocatore e allenatore che mal si sopportavano da tempo. Le dichiarazioni del mister dopo il rigore sbagliato nei playoff di Champions League e la piccata risposta del nigeriano hanno catalizzato una situazione che era stata messa sotto al tappeto per un po’ e che ora invece è stata portata alla luce.

ATALATA, ADDIO – A differenza dell’alterco con Papu Gomez, questa volta i tifosi hanno difeso il loro beniamino e lo hanno sostenuto in queste ore di tensione. In casa Atalanta è dovuto intervenire il patron Antonio Percassi che ha cercato di mediare tra le parti, di riconciliare, quanto possibile. Si va avanti sì ma con una data di scadenza ben in vista. In estate la scelta è segnata: Lookman lascerà l’Atalanta che lo faccia o meno anche Gasperini. È stata siglata una sorta di tregua di tre mesi nei quali i nerazzurri proveranno a risalire il più possibile in classifica, cercando di insidiare Napoli e Inter nella corsa allo Scudetto, l’ultimo obiettivo rimasto alla Dea. Poi, a giugno, i ringraziamenti per quanto fatto, per quella tripletta in finale di Europa League che resterà nella storia del calcio a Bergamo e in quello italiano, e quindi i saluti.

MERCATO – L’addio avverrà un anno dopo all’altro addio, quello che sembrava ormai definito nello scorso agosto. Allora il nigeriano si era fatto lusingare dalla possibilità di un’offerta del Psg che però poi non arrivò mai. Per questo motivo si era tirato indietro dalla trasferta di Lecce nella prima uscita in Serie A, poi i francesi fecero altre scelte e, sei mesi dopo, a gennaio, hanno preferito investire su Kvaratskhelia. Dopo il nulla di fatto con la squadra di Luis Enrique, al 27enne nigeriano si erano interessate anche alcune big della Premier come Arsenal e Liverpool. Potrebbero tornare alla carica un anno dopo, consapevoli che il prezzo scenderà dopo la lite con Gasperini e la chiara volontà del giocatore di provare una nuova esperienza. L’Atalanta dovrà scendere dalla prima richiesta di 60 milioni per un giocatore ormai comunque affermato ai massimi livelli e che, anche in una stagione con qualche stop fisico di troppo, ha messo assieme 15 gol e 7 assist in 28 gare.

SERIE A – Lookman però non fa gola solo oltremanica. Il suo ormai appurato contributo in Italia infatti ha fatto sì che sulle sue tracce si siano messe anche due big alla ricerca di rinforzi in attacco: Juventus e Napoli. I bianconeri potrebbero avere un volto molto diverso nella prossima stagione, anche davanti. Vlahovic partirà, Yildiz è richiesto da mezza Europa e la squadra di Motta non ha posto veti su cessioni anche pesanti. Il nigeriano potrebbe essere un modo per cadere in piedi e replicare l’operazione Koopmeiners. Un ex bianconero però potrebbe rovinare i piani della Vecchia Signora. È Antonio Conte che ha rimandato la sostituzione di Kvara e vorrebbe affiancare a Neres un giocatore capace di regalargli caratteristiche diverse, capace di “vedere di più la porta”, un usato sicuro per assestarsi definitivamente nell’élite del calcio italiano e non solo. Sfumato Garnacho, accantonato Adeyemi, Lookman accontenterebbe staff tecnico e dirigenza. Tra tre mesi, quando la sua avventura all’Atalanta sarà ai titoli di coda, potrebbe iniziarne un’altra a tinte azzurre.