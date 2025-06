Atalanta-Milan, sfida per Cherki: quanto vale sul mercato e il legame con Lookman e Pulisic

Il talento franco-algerino, al termine dell'ultima partita di campionato francese contro l'Angers, ha annunciato che non indosserà più la maglia del Lione, il club della sua vita con cui è cresciuto e si è affermato anche a livello internazionale., con l'obiettivo di competere per la vittoria di titoli e di avere la ribalta della Champions League che l'OL non gli può garantire.

La delicata situazione finanziaria della società del presidente John Textor – nel mirino della Uefa e delle autorità francesi per una situazione debitoria che metterebbe a repentaglio pure la partecipazione alle coppe europee – costringe il Lione a tenere in considerazione ogni tipo di proposta e, nel caso specifico di Cherki, esiste un patto tra gentiluomini sottoscritto in occasione del rinnovo di contratto fino a giugno 2026 dello scorso settembre che permette al classe 2003 di decidere del suo futuro in vista della prossima estate. In occasione del prolungamento, le parti inserirono una clausola rescissoria del valore di 22,5 milioni di euro valida per le squadre interessate. E tra queste ce ne sono alcune del nostro campionato.

L'Atalanta ed il Milan rientrano nel novero delle società che hanno iniziato a raccogliere informazioni e a sondare gli umori del giocatore e del suo entourage. Un gradimento che per i nerazzurri nasce da diverso tempo, perché Cherki rappresenta il classico profilo di calciatore offensivo di qualità che il club nerazzurro ha sempre saputo inserire negli ultimi anni nel suo organico. Da Papu Gomez ad Ilicic, passando per De Ketelaere e più recentemente Samardzic e Daniel Maldini. La concorrenza non manca, ovviamente, e conduce a diversi club che anche in occasione della finestra di mercato di gennaio sono stati accostati all'attaccante. Dal Borussia Dortmund ad alcune squadre di Premier League, mentre non risulta un interesse del Paris Saint-Germain nei suoi confronti.

Trequartista moderno, in grado di agire pure in posizione più defilata, Cherki rappresenta una delle soluzioni al vaglio dell'Atalanta per rinforzare il proprio reparto avanzato nel caso in cui tornasse d'attualità la possibile uscita di Ademola Lookman. Il calciatore nigeriano, che già la scorsa estate aveva chiesto la cessione per rispondere al forte interesse del Paris Saint-Germain, è una situazione da monitorare con attenzione e, come ha dimostrato negli anni la direzione sportiva del club bergamasco, difficilmente anche in questo caso si farebbe cogliere impreparata.

Poi c'è il Milan. Che per i giocatori del campionato francese ha coltivato soprattutto in questi ultimi anni un certo interesse, derivante dalla conoscenza di quel mercato da parte di Geoffrey Moncada. Anche in seno al club rossonero ci sono valutazioni che vanno oltre l'apprezzamento per un calciatore oggettivamente in possesso di un bagaglio tecnico considerevole. Il prezzo conveniente per il quale potrebbe essere acquistato e le ultime evoluzioni sul fronte Christian Pulisic - che ha da tempo sul piatto una proposta di rinnovo di contratto fino al 2030 ma ha chiesto garanzie sulla piega che sta prendendo il progetto - sono motivi che inducono a seguire questa pista. Che, con l'avvento alla direzione sportiva del Milan di un suo noto estimatore come Igli Tare, può diventare ancora più concreta.

