Atalanta, oggi terapie per Retegui: come sta e le condizioni verso la Fiorentina

E’ terminata la sosta per le Nazionali ed è ora tempo di riaffacciarsi sui campi di Serie A, con tutte le varie compagini italiane che stanno accogliendo i rispettivi giocatori al rientro dagli impegni internazionali. Anche l’Atalanta, dunque, è pronta a riabbracciare i propri calciatori per un rush finale che sarà decisivo in vista del grande sogno chiamato Scudetto.

La formazione allenata da Gian Piero Gasperini è attesa dalla trasferta di Firenze questo weekend, prima di affrontare Lazio, Bologna e Milan, tutte sfide fondamentali per cancellare la sconfitta subita nello scontro diretto contro l’Inter a Bergamo. Intanto, dati i rientri dalle Nazionali, andiamo a capire chi può essere a disposizione del tecnico degli orobici.

Nella giornata di oggi, Kolasinac e Hien sono rientrati dalle rispettive Nazionali, mentre Cuadrado e Kossounou hanno svolto del lavoro individuale in campo. Per Sulemana, invece, solamente una sessione parziale in gruppo. L’attesa, in ogni caso, è tutta nei confronti di Mateo Retegui che ha svolto alcune terapie, dopo essere rientrato in anticipo a seguito dell’infortunio avuto.