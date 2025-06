Il Parma vince in casa dell'Atalanta e si salva! Da 0-2 a 3-2, Ondrejka premia la squadra di Chivu

Succede di tutto al Gewiss Stadium nell'ultima giornata di Serie A. Il Parma ribalta lo 0-2 al termine del primo tempo e, 45' dopo, lo trasforma in un 3 a 2 che vale la salvezza per gli emiliani. La squadra di Chivu si inerpica fino al sedicesimo posto, chiudendo la stagione a 36 punti e mettendosi alle spalle il Lecce, oltre alle tre retrocesse. Decisiva la doppietta di Ondrejka che, unita alla rete di Hainaut, rende vana la doppietta di Maldini. Missione compiuta per Chivu, Gasperini invece incassa una sconfitta casalinga che poco cambia in classifica. I nerazzurri chiudono al terzo posto a +4 sulla Juventus e a-7 dall'Inter.

ATALANTA-PARMA 2-3

MARCATORI - 31' Maldini (A), 32' Maldini (A), 50' Hainaut (P), 71' Ondrejka (P), 91' Ondrejka (P)

TABELLINO

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi, Kossounou, Djimsiti, Ruggeri; Palestra (46' Posch), Sulemana (58' Pasalic), Brescianini (58' Ederson), Bellanova (72' Cuadrado); De Ketelaere, Maldini (46' Lookman); Retegui. All. Gasperini.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Circati, Balogh, Valenti, Delprato, Sohm (78' Estevez), Keita (10' Bernabé), Hernani (46' Ondrejka), Valeri (46' Hainaut); Pellegrino, Bonny (88' Cancellieri). All. Chivu.

AMMONITI - Djmsiti (A)

ESPULSI - \

ARBITRO - Marinelli

GOAL E AZIONI SALIENTI -

91' - Bernabé per Ondrejka: sinistro deviato che si insacca. Tre a due, Parma salvo

76' - Carnesecchi salva su Pellegrino: Parma vicino alla rimonta

71' - Ondrejka! Bel goal del trequartista del Parma che rimette in parità il match

62' - Triplo intervento di Suzuki su Lookman lanciato verso la porta. In precedenza era stato Pellegrino a cercare il goal

51' - Che occasione per Sulemana, palla fuori di poco

50' - Accorcia le distanze il Parma: appena entrato, Hainaut buca Carnesecchi

46' - Quattro cambi, entra anche Lookman

Secondo tempo

32' - Ancora Maldini! Destro a giro perfetto: è 2-0

31' - Gioca il Parma, passa l'Atalanta. Sgroppata di Bellanova e scivolata vincente di Maldini

26' - Parata a mano aperta di Carnesecchi su colpo di testa di Bonny. Dominio Parma

25' - Doppia occasione per gli ospiti: prima Balogh poi Bernabé

13' - Dribbling e tiro di Bonny, respinge Carnesecchi

5' - Tiro di Palestra, Suzuki mette in angolo

Primo tempo