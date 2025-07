Atalanta, Percassi: "Gasperini non vuole rinnovare? Ce ne faremo una ragione"

Luca Percassi, ad dell'Atalanta, ha parlato a Sky prima della gara in casa dell'Empoli:

"Siamo in una posizione fantastica, ma la partita di oggi sarà complicata. Ci aspettano 13 partite da giocare da protagonisti, senza rimpianti, con l'obiettivo di raccogliere il più possibile".

GASPERINI NON RINNOVA - "Diciamo che sicuramente questi temi dopo 9 anni sono temi che si affrontano sempre a fine stagione, non ora. La nostra idea, per l'affetto nei sui confronti, è di rispettare la sua volontà di non rinnovare. Qualsiasi altro discorso verrà affrontato a fine stagione, anche l'eventualità di andare a scadenza, con grande tranquillità e serenità".

LE PAROLE SU LOOKMAN - "Dovete chiedere a lui, si rischia a volte di creare dei casi che non servono, abbiamo fatto un grande percorso in Champions League. Abbiamo bisogno di giocare".