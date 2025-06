Atalanta, Retegui: "Giochiamo un gran calcio, Gasperini tra i migliori al mondo"

L'Atalanta vince e convince a Parma, portandosi a casa 3 punti importanti che proiettano la squadra di Gianpiero Gasperini momentaneamente in vetta alla classifica di Serie A insieme all'Inter. Sulla vittoria, l'ennesima firma di Mateo Retegui, autore del gol che sblocca l'incontro, il 12° del suo campionato. Queste le sue dichiarazioni a Dazn nel post partita:

IL BEL MOMENTO - "Sono contentissimo per questo momento ma devo ringraziare la squadra, stiamo giocando un gran calcio e creiamo tantissime occasioni davanti alla porta, per me e per gli altri. Continuiamo così".

ROSSO A GASPERINI - "Noi lo vogliamo sempre vicino al campo, è uno dei migliori al mondo e lo ha dimostrato con la vittoria dell'Europa League, è qui da tanto tempo e in questo periodo non è così".