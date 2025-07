Atalanta, Retegui va in Arabia Saudita. Da Lucca a Raspadori: i cinque nomi per sostituirlo

Grazie ai circa 67 che riceverà per la cessione di Retegui, l'Atalanta potrà subito investire per affiancare una punta a Scamacca e Maldini

Dopo Hojlund, Scamacca; dopo Scamacca, Retegui; dopo Retegui...il casting è aperto. Di certo l'Atalanta non vuole perdere tempo ed è già pronta a reinvestire subito buona parte dei circa 67 milioni che le entreranno nelle casse per la cessione di Retegui, che ha scelto di accasarsi all'Al-Qadsiahper 20 milioni a stagione (per 3 anni + 1). La società, che non aveva nessuna intenzione di cedere il capocannoniere della Serie A da 25 goal a campionato, deve accettare controvoglia la decisione dell'azzurro, ma non farà sconti.

La sua è una maxi plusvalenza, l'ennesima: i nerazzurri 11 mesi fa avevano acquistato Retegui dal Genoa, dopo l'infortunio di Scamacca, pagandolo 22 milioni di parte fissa, e ora lo stanno rivendendo praticamente al triplo. Corsi e ricorsi storici e i tifosi sono fiduciosi: l'Atalanta è sempre riuscita, pur cambiando organico e rinnovandosi, a mantenere alta l'asticella.

LUCCA E RASPADORI - Cinque i nomi in lista al momento, con una preferenza chiara su tutte. Lorenzo Lucca, attaccante classe 2000 dell'Udinese. Dopo i 14 goal e 2 assist messi a segno in 36 presenze, i friulani chiedono 40 milioni. La frenata del Napoli, in attesa di incassare dal Galatasaray 75 milioni per Osimhen, sta spingendo l'Atalanta ad accelerare. Anche perchè l’agente di Lucca, Beppe Riso, rappresenta anche Ivan Juric, il nuovo tecnico croato sulla panchina nerazzurra. A Bergamo potrà fare il titolare, più che al Napoli, anche perché Scamacca è appena rientrato da un doppio infortunio. Rimane forte, però, anche il secondo nome sulla lista, quello del coetaneo del Napoli Raspadori, anche lui sui 40 milioni, anche lui vecchio pallino di mercato bergamasco.

DAGHIM E KRSTOVIC- Al terzo posto nella lista delle preferenze figura l'attaccante montenegrino del Lecce Krstovic, sempre classe 2000. Vale 30 milioni ed è corteggiato anche dall'ex Gasperini alla Roma, così come Ferguson, ventenne del Brighton. Infine c'è il giovanissimo Daghim, attaccante danese classe 2005 del Salisburgo che costa circa 20 milioni e per cui la società aveva aperto un sondaggio cinque mesi fa.