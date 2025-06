Atalanta, scatto per Ahanor dopo l'ok di Ruggeri all'Atletico Madrid

Movimento sulla corsia mancina dell'Atalanta del nuovo tecnico Ivan Juric: saluta Matteo Ruggeri, mentre si avvicina Honest Ahanor.

Il nuovo corso nerazzurro è partito con la cessione imminente dell'esterno cresciuto in casa all'Atletico di Madrid per 18 milioni più 2 di bonus: Ruggeri non ha trovato molto spazio nell'ultima stagione con Gasperini, che spesso gli ha preferito Zappacosta a piede invertito. Per sostituirlo, ecco l'accelerata per Ahanor, classe 2008 del Genoa.

Nonostante un infortunio abbastanza grave al menisco che lo ha tenuto ai box per 5 mesi, Ahanor è il 2008 con più minuti in campionato nel 2024/25, uno dei più quotati a livello mondiale tra i 17enni. Si tratta di un laterale che può essere impiegato in tutte le posizioni sulla sinistra, valutato inizialmente 20 milioni dal Genoa.

L'Atalanta nelle ultime ore si è attrezzata per superare tutti, anche il Milan che se ne era interessato per sostituire almeno a livello numerico Theo Hernandez destinato all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Ahanor, secondo Sky, dovrebbe costare alla fine tra i 10 e i 15 milioni di euro, lasciando allo spagnolo Aaron Martin la titolarità sul fianco sinistro della retroguardia rossoblù.