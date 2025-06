Nella volata finale per il ruolo di nuovo allenatore dell'Atalanta, Ivan Juric ha staccato tutti rimanendo in pole fino alla fine. E nella mattinata di venerdì 6 giugno, sciolti gli ultimi dubbi, la dirigenza dell'Atalanta ha scelto lui come tecnico dei nerazzurri per la stagione 2025/26. Juric - che in mattinata ha risolto il contratto con il Southampton - arriva da una stagione negativa durante la quale è stato esonerato dalla Roma e chiusa con una retrocessione in Championship con il Southamton. Ora l'allenatore vuole voltare pagina e ha voglia di riscatto, torna in Italia per dare continuità al lavoro fatto dal suo "maestro" Gasperini.

ATALANTA, SCELTO JURIC COME NUOVO ALLENATORE - La scelta di prendere Juric è legata alla volontà della società di non ripartire da zero dopo i 9 anni di Gasp che ha trasformato una squadra in lotta per non retrocedere a una realtà del calcio internazionale che in Serie A se la gioca per il quarto posto. Alzata l'asticella, a Bergamo non vogliono più scendere sotto quella soglia e per questo hanno puntato su un allenatore che ha la stessa filosofia di calcio e i principi di gioco dell'ex allenatore, è stato suo giocatore e gli ha fatto da vice all'inizio della carriera, è l'allievo che l'Atalanta ha scelto per portare avanti il suo progetto.

GLI ALTRI ALLENATORI - Gli altri allenatori in corsa fino all'ultimo erano Thiago Motta, Raffaele Palladino e Patrick Vieira, per il quale anche l'Inter aveva fatto un timido tentativo prima di virare su Chivu. Tra i tecnici accostati all'Atalanta c'erano anche Francesco Farioli - che ha sfiorato il titolo in Olanda con l'Ajax - Stefano Pioli, sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e l'ex ct del Belgio Domenico Tedesco, tutti profili che però il club nerazzurro non ha preso in considerazione perché distanti dalle idee di Gasperini e quindi dalla volontà attuale della società di dare continuità a quanto fatto finora.