Atalanta, senti Gasperini: "Roma scelta professionale, questo ciclo si era chiuso..."

Nella serata di gala dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà di Bergamo era presente ieri sera anche l'ex tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini. Lo scorso 23 maggio ha giocato una partita di tennis ancora da allenatore nerazzurro, ieri è tornato invece per le premiazioni da nuovo tecnico della Roma e ha spiegato così le sue ragioni dal pakco: "Si tratta di una scelta professionale, sul piano della vita è chiaro che io e a Cristina rimaniamo a Bergamo e comunque portiamo ovunque i valori della città, il lavoro, l’onestà e la voglia di raggiungere traguardi, c’è stato un tale affetto per cui non potrò mai staccarmi da questa città, c’è poi una vita professionale che è un’altra cosa, all’Atalanta siamo stati un modello per tante squadre in Italia e in Europa e questo è il successo più grande, i traguardi li abbiamo raggiunti tutti quanti insieme, è stato bellissimo, ci rimarrà sempre, questo non mancherà mai, ora vado a vivere professionalmente da un’altra parte perché questo ciclo si è chiuso probabilmente dopo la finale di Europa League, ma mi auguro che l’Atalanta continui ad avere successi, noi ci ritroveremo sempre qui”.