Atalanta, sfida al Milan per Ahanor

Honest Ahanor è il giovane di proprietà del Genoa più chiacchierato dell'intero calciomercato. Il terzino sinistro classe 2008 è infatti finito nel mirino di tutte quelle squadre che stanno valutando la cessione, o hanno completato l'addio di un laterale mancino e in questi giorni sono in particolare due i club che si stanno dando battaglia per lui.

IL MILAN COME ALTERNATIVA AL DOPO-THEO - Il primo club a muoversi è stato il Milan che appena ha aperto alla cessione di Theo Hernandez ha iniziato a sondare il mercato non solo alla ricerca di un sostituto titolare, ma anche di un'alternativa di prospettiva da affiancare a colui che arriverà al posto del francese. E Ahanor rappresenta il profilo perfetto per caratteristiche fisiche e tecniche.

RINCORSA ATALANTA DOPO L'ADDIO DI RUGGERI - Nella giornata di giovedì, tuttavia, è stato fatto un sondaggio importantissimo da parte dell'Atalanta con il club rossoblù. La Dea ha piazzato l'uscita in direzione Atletico Madrid di Matteo Ruggeri e con Juric è in programma una mini-rivoluzione che punterà molto sui giovani con Ahanor considerato come validissima alternativa a Zappacosta.

PLUSVALENZA - Cresciuto nelle giovanili rossoblu in stagione è stato lanciato in prima squadra e utilizzato sia da Gilardino che da Vieira e ha messo all'attivo 6 presenze e 1 assist. Per le casse del Genoa una sua eventuale cessione rappresenterebbe quindi una plusvalenza pulita importantissima per il percorso intrapreso da tempo di risanamento dei conti.