Atalanta, sondaggio del Newcastle per Scalvini: trattativa difficile

I nerazzurri non hanno aperto alla cessione del difensore, ma il mercato è ancora lungo

Giorgio Scalvini è uno dei principali obiettivi del Newcastle per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club inglese ha conquistato la qualificazione in Champions League e ha sondato il terreno con l’Atalanta. La trattativa però non è semplice: i nerazzurri considerano Scalvini centrale nel loro progetto e non hanno intenzione di venderlo.

IL NO DELL’ATALANTA - Per Juric, che dalla prossima stagione sostituirà Gasperini sulla panchina dell’Atalanta, l’azzurro rappresenta una delle colonne su cui costruire la linea difensiva. Il Newcastle lo considera adatto al calcio inglese, ma al momento non c’è nessuna trattativa o valutazione economica. Il mercato però è appena iniziato e il club inglese potrebbe fare un tentativo.

OBIETTIVO RIVINCITA - Il difensore classe 2003 vuole prendersi una piccola rivincita personale dopo aver vissuto un anno tormentato dagli infortuni: nell’ultima stagione ha collezionato soltanto otto presenze, ma il ritiro con l’Atalanta può rappresentare un nuovo punto di partenza. L’obiettivo è trovare continuità e riprendersi il posto da titolare.