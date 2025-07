Atalanta, sondaggio per El Hadji Malick Diouf: costa 20 milioni

Non solo Honest Ahanor. L'Atalanta guarda al mercato degli esterni che possano giocare a tutto campo davanti ad una linea difensiva a 3 e, oltre al giovanissimo terzino del Genoa, ha individuato, come riportato da Sky Sport in El Hadji Malick Diouf di proprietà dello Slavia Praga un potenziale investimento per il presente e per il futuro da regalare a Ivan Juric.

IL DOPO RUGGERI - Va ricordato come il club bergamasco abbia ufficializzato nella giornata di martedì 1 luglio l'addio a titolo definitivo di Matteo Ruggeri, approdato per circa 20 milioni di euro bonus compresi all'Atletico Madrid alla corte del Cholo Simeone. La partenza del terzino italiano protagonista anche con la Nazionale Under 21 ha portato il club bergamasco ad investire nel reparto e il centrocampista senegalese classe 2004 è considerato il rinforzo ideale.

COSTA 20 MILIONI - Fisico imponente, grande capacità di corsa, El Hadji Malick Diouf in questa stgione con lo Slavia Praga ha collezionato 41 presenze condite da 7 goal e 4 assist fra campionato, coppa di Repubblica Ceca ed Europa League. Profilo già internazionale, per il club ceco non è considerato cedibile per meno di 20 milioni di euro. È a tutti gli effetti da considerare come un acquisto extracomunitario che andrebbe ad occupare uno dei due slot a disposizione della Dea.