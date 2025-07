Atalanta, striscione dei tifosi allo stadio per Scalvini - FOTO

L'infortunio di Scalvini, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha gettato nella disperazione l'Atalanta e l'Italia, che ha perso un valido difensore di 20 anni per gli Europei. Un infortunio inaspettato, arrivato a neanche dieci minuti dalla fine di una gara che non aveva più niente da dire, quella contro la Fiorentina del 2 giugno scorso. Così il difensore, invece che prendere il treno per Coverciano, lunedì è dovuto volare a Roma, per essere operato dal professor Mariani, che aveva già curato il ginocchio di Hateboer.

L'intervento è perfettamente riuscito, ma adesso Scalvini starà fuori circa sei mesi perdendosi non solo gli Europei, ma la Supercoppa con il Real Madrid e il girone della Super Champions. L'Atalanta si sta già buttando sul mercato per cercare un doppio sostituto, vista l'estromissione dalla rosa di Palomino. Uno dei nomi che piace di più è quello di Balerdi, classe 1999 del Marsiglia.

I tifosi intanto vogliono però stare vicini al loro difensore e hanno attaccato uno striscione significativo fuori dal Gewiss Stadium, all'entrata della Curva Nord. "Forza Scalvini, tornerai più forte di prima", c'è scritto in nerazzurro. "Grazie a tutti per il supporto, fantastici come sempre", ha risposto lui sui social direttamente da Villa Stuart, dove ha iniziato la riabilitazione.

Ecco le foto: