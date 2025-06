Atalanta, tegola Kolasinac: problema muscolare, le condizioni

Un salvataggio miracoloso su Sarr, poi l’infortunio muscolare alla coscia.

Arrivano immediatamente brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in scena al Velodrome dove sta sfidando il Marsiglia nel match valido per l’andata delle semifinali di Europa League. Dopo aver salvato, con un colpo di testa in recupero, in seguito a un’uscita avventata di Musso, un possibile gol già fatto da Sarr, Sead Kolasinac ha sentito tirare il flessore della coscia destra, chiedendo subito il cambio Gasperini. Al suo posto è entrato Pasalic, con De Roon che ha arretrato la sua posizione in difesa.

Le condizioni di Kolasinac verranno monitorate nel corso delle prossime ore, anche grazie agli esami di rito che effettuerà. Forte preoccupazione per Gasperini che sta vivendo già un’emergenza in difesa.