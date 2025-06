Atalanta, ufficiale: acquistato Kossounou. Niente Roma, idea Ordonez per Gasperini

Niente Roma per Kossounou. L'Atalanta ha infatti acquistato il difensore ivoriano classe 2001 a titolo definitivo dal Bayer Leverkusen per 20 milioni di euro, 5 milioni in meno rispetto a quanto previsto dal diritto di riscatto stipulato l'anno scorso, quando il calciatore era arrivato in Italia.

IL COMUNICATO - Atalanta BC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da Bayer 04 Leverkusen Fußball il diritto alle prestazioni sportive di Odilon Kossounou.

Nella stagione 2024/2025 il difensore ivoriano classe 2001 ha già vestito la maglia nerazzurra, totalizzando complessivamente 23 presenze (16 da titolare), di cui 18 in Serie A Enilive, 4 in UEFA Champions League e 1 in Supercoppa Italiana.

In carriera Kossounou ha vinto due campionati belgi e una Supercoppa nazionale con il Club Brugge, una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania con il Bayer 04 Leverkusen Fußball e una Coppa d’Africa nel 2023 con la Nazionale della Costa d’Avorio, con cui ha sin qui collezionato 25 presenze.

La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro esprimono piena soddisfazione per l’operazione conclusa in giornata, augurando a Odilon le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – per il prosieguo della sua militanza in nerazzurro.

LA ROMA - L'allenatore Gasperini aveva chiesto Kossounou per la sua nuova squadra, la Roma, ora pronta a virare sul nazionale ecuadoriano del Bruges, Joel Ordonez (classe 2004).