Atalanta Under 23-Audace Cerignola: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il sogno dell'Atalanta Under 23 continua. Dea approdata al secondo turno della fase nazionale dei Playoff di Serie C, dove adesso per volare alla Final Four dovrà avere ragione di un'Audace Cerignola seconda nel Girone C e all'esordio nel mini-torneo che può valere la promozione. Pugliesi testa di serie e che dunque, in caso di parità complessiva tra andata e ritorno, si qualificherebbero a discapito dei ragazzi di Modesto (niente supplementari né rigori) e alle semifinali troverebbero Vis Pescaro o Pescara.

Tutto su Atalanta U23-Cerignola: data, orario, formazioni, canale tv e copertura streaming.

ATALANTA UNDER 23-AUDACE CERIGNOLA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

* Partita: Atalanta Under 23-Audace Cerignola

* Data: domenica 18 maggio 2025

* Orario: 18:15

* Canale TV: Rai Sport (58 DTT), Sky Sport (252)

* Streaming: NOW, RaiPlay, Sky Go

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Atalanta Under 23 - Audace Cerignola in diretta su NOW Guarda su NOW

PROBABILI FORMAZIONI

ATALANTA UNDER 23 (3-4-2-1): Vismara; Bergonzi, Obric, Navarro; Scheffer, Pounga, Gyabuaa, Bernasconi; Alessio, Cassa; Vlahovic. All. Modesto.

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Greco; Visentin, Romano, Martinelli; Coccia, Bianchini, Capomaggio, Volpe, Russo; Achik, Salvemini. All. Raffaele.

DOVE VEDERE ATALANTA UNDER 23-AUDACE CERIGNOLA IN TV

Atalanta Under 23-Audace Cerignola sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre) e in pay per view su Sky Sport (252).

ATALANTA UNDER 23-AUDACE CERIGNOLA IN DIRETTA STREAMING

Atalanta Under 23-Audace Cerignola, in streaming, sarà disponibile su NOW, RaiPlay e Sky Go.